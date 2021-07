Europei: Pillole ottimismo posta foto Mancini-Vialli

(ANSA) - ANCONA, 12 LUG - Anche la pagina facebook di informazione scientifica Pillole di ottimismo festeggia la vittoria dell'Italia agli Europei di calcio 2021, postando la foto dell'abbraccio tra il ct Roberto Mancini con Gianluca Vialli, entrambi in lacrime. "Super off topics rispetto ai nostri contenuti abituali… ma dopo un anno e mezzo in cui troppe volte si è pensato che la vita normale non l'avremmo più potuta avere…beh, forse anche no" scrivono gli amministratori della pagina. Il post ha ricevuto oltre 8.000 reazioni positive. Tra i commenti ci sono riferimenti agli "abbracci che non ci siamo dati in questo anno e mezzo". (ANSA).