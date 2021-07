Europei: lancio petardi e assalto ad auto a San Benedetto

(ANSA) - ASCOLI PICENO, 12 LUG - A San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), nel centro della città, un gruppetto di giovani, tra i quali qualcuno con il volto travisato, ha bloccato il traffico lanciando petardi, alcuni dei quali anche piuttosto potenti. E' accaduto nella notte durante i festeggiamenti per la vittoria dell'Italia agli Europei di calcio. Carabinieri e e Polizia di Ascoli Piceno stanno visionando le immagini che circolano stamani sui social per accertare i contorni di quanto avvenuto. In particolare i teppisti hanno sferrato calci e pugni contro una Fiat Panda che tentava di transitare nel clima di festa: il conducente è stato costretto a fare inversione, inseguito dai facinorosi, rischiando anche di investire i presenti. Tanta gente invece in strada in tutta la provincia di Ascoli in un clima di grande euforia ma senza gravi episodi. In migliaia si sono ritrovati, in particolare, in piazza del Popolo ad Ascoli e sul lungomare di San Benedetto, fuochi d'artificio nella zona di Porto d'Ascoli. (ANSA).