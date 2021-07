Europei: Ancona, festa incontenibile tutta la notte

(ANSA) - ANCONA, 12 LUG - Anche ad Ancona festa incontenibile per tutta la notte per la vittoria della Nazionale di calcio agli Europei: in centro e in particolare nella zona del Passetto si sono riversate dopo la partita migliaia di persone in auto, scooter, camion e anche trattori, muniti di trombe, bandiere tricolori, cartelli, maglie azzurre. Monumento ai Caduti gremito di persone, la maggior parte senza mascherina, in barba agli appelli anti-assembramento e alla moderazione.

Festeggiamenti per tutta la notte fino quasi all'alba: "It's coming Rome" ('Sta tornando a Roma'), la scritta che campeggiava su uno dei cartelli esposti durante i festeggiamenti per 'sbeffeggiare' il motto inglese "it's coming home" ('sta tornando a casa') con riferimento alla Coppa.

Centro città preso d'assalto e congestionato da una carovana di mezzi con quattro frecce azionate, clacson, persone sedute sui finestrini con tricolore al collo e cori. Al Passetto accensione di fuochi d'artificio, qualche grosso petardo, razzi da segnalazione in mare, fumogeni colorati di bianco, rosso e verde. Più contenuta la 'festa' nelle altre zone.

Lavoro anche per i sanitari della Croce gialla intervenuti verso l'1:30 in zona Archi per uno scontro auto-moto in cui sono rimasti feriti due 17enne, un ragazzo e una ragazza, in sella a uno scooter centrato da una vettura, nel traffico seguito alla partita di calcio. Le loro condizioni non sono particolarmente gravi. (ANSA).