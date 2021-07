Covid: nelle Marche 9 positivi, 10 ricoveri, nessun decesso

(ANSA) - ANCONA, 12 LUG - Sono 9 i positivi al covid rilevati nell'ultima giornata, pari al 2,5% delle 359 nuove diagnosi, nelle Marche dove ci sono 10 ricoverati, due dei quali in terapia intensiva, e non è stato segnalato nessun decesso. Dei 9 contagi, 7 sono in provincia di Ancona, 1 in quella di Ascoli Piceno, 1 in quella di Fermo, mentre non ci sono segnalazioni di nuovi casi nelle province di Pesaro Urbino, Macerata né di fuori regione. Secondo il Servizio Sanità della Regione Marche, sono stati testati 845 tamponi: 359 nel percorso nuove diagnosi, di cui 80 nel percorso Screening con tampone antigenico, e 486 nel percorso guariti. Invariato il quadro dei ricoveri rispetto a ieri: 10 pazienti, dei quali 2 in terapia intensiva (a Marche Nord), 8 in reparti non intensivi (a Marche Nord, in a pediatria ad Ancona, a Torrette di Ancona, a Fermo), nessun dimesso. Non ci sono persone in osservazione nei pronto soccorso, gli ospiti di strutture territoriali sono 11. I positivi alla data di oggi sono 1.329 (-5 su ieri), di cui 1.319 in isolamento domiciliare.

Sono 1.645 le persone in quarantena (437 con sintomi, 33 operatori sanitari). I dimessi/guariti dall'inizio della pandemia salgono a 99.659. Il totale delle vittime resta invece fermo a 3.038. (ANSA).