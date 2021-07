Covid: Marche, ricoveri stabili (10) e nessun dimesso in 24h

Invariata la situazione dei ricoveri per Covid-19 nelle Marche nelle ultime 24ore in cui non è stato dimesso alcun paziente: attualmente vi sono dieci degenti di cui due in Terapia Intensiva, nessuno in Semintensiva e otto nei reparti non intensivi. Lo fa sapere il Servizio Sanità della regione.

Sale a 1.334 (+26) il totale complessivo di positivi, cioè ricoverati (10) più persone in isolamento domiciliare (1.324).

Gli ospiti di strutture territoriali ora sono 11 (-2) e i pronto soccorso restano Covid-free. Le quarantene per contatto con contagiati sono 1.662 (+64). I guariti/dimessi salgono a 99.645 (+13). (ANSA).