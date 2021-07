Covid: Marche, 39 casi in 24 ore, 12 in provincia di Ascoli

In crescita nelle ultime 24 ore i contagi da coronavirus nelle Marche: 39 quelli rilevati su 1.109 nuove diagnosi. Ancora in provincia di Ascoli Piceno in maggior numero di casi (12); a seguire le province di Ancona (10), Pesaro Urbino (9), Macerata (5), Fermo (2), un caso da fuori regione. Nell'ultima giornata, fa sapere il Servizio Sanità della Regione, testati in tutto "1.961 tamponi: 1.109 nel percorso nuove diagnosi (di cui 460 screening con percorso Antigenico) e 852 nel percorso guariti (un rapporto positivi testati del 3,5%).

Nel percorso Screening eseguiti 460 test antigenici e riscontrati otto positivi (da sottoporre al tampone molecolare) "per un rapporto positivi/testati 2%".

Tra i positivi delle nuove diagnosi sono sette le persone con sintomi. I casi comprendono contatti in setting domestico (13), contatti stretti di casi positivi (11), in setting lavorativo (2), contatti con provenienza extra-regione (1); su cinque casi è in corso un approfondimento epidemiologico. (ANSA).