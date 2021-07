Cade da 6 mt durante arrampicata a Esanatoglia, grave

(ANSA) - ESANATOGLIA, 11 LUG - I vigili del fuoco sono intervenuti alla sorgente del Fiume Esino nel Comune di Esanatoglia (Macerata), per il recupero di una persona caduta da un'altezza di circa sei metri, mentre si stava arrampicando su una parete rocciosa. La squadra di Camerino, in collaborazione con altri vigili del fuoco della centrale di Macerata, hanno applicato tecniche specifiche Saf (Speleo Alpino Fluviale) per il recupero. La persona, ferita in maniera grave, è stata affidata ai sanitari del 118 e poi trasferita in eliambulanza al Pronto Soccorso dell'ospedale di Torrette di Ancona in codice rosso. (ANSA).