Trasporti: Ancona, su Google Maps percorsi e orari bus Atma

Il percorso in bus in tutta la provincia di Ancona è a portata di smartphone: su Google Maps percorsi e orari dei bus Atma. In questo modo sarà più agevole individuare orari, itinerari e coincidenze del trasporto pubblico. Dopo l'arrivo di Conerobus sulla celebre app con i servizi urbani di Ancona e di Jesi, arriva l'implementazione digitale che riguarda tutta la rete del consorzio Atma. Un obiettivo che il presidente Muzio Papaveri si era dato già nel 2018 quando l'urbano dorico e jesino avevano 'abbracciato' il motore di ricerca.

Partendo dalla cartografia classica, verificate tutte le corrispondenze, la mole di dati è stata trasferita nei vari software. All'utente la scelta su partenza, arrivo e tipo di percorso da calcolare. Il tragitto ideale lo valuta poi Google con i suoi algoritmi che contemplano anche, nel caso del trasporto pubblico, anche le ferrovie. Migliaia di dati in più, insomma, inseriti e ottimizzati per dare agli utenti maggiori informazioni anche sulle tratte più periferiche.

Un servizio sempre più a portata di viaggiatore grazie anche a standard internazionali che offrono la possibilità a chiunque di collegarsi anche da altre piattaforme come Moovit o MyCicero (già presenti in Atma per quanto riguarda informazioni e biglietteria elettronica). Il lavoro strutturale dell'ufficio programmazione e gestione lavoro prosegue (eventuali segnalazioni possono arrivare dai passeggeri all'indirizzo mail info@conerobus.it) anche considerando le inevitabili modifiche che il servizio affronterà in autunno per fronteggiare la partita del trasporto scolastico in sicurezza.

Per calcolare un itinerario basta collegarsi a Google Maps, selezionare l'icona "trasporto pubblico" e inserire l'indirizzo di arrivo e di partenza, o solo quest'ultimo, nel caso di geolocalizzazione: sulla mappa compariranno le linee, i relativi orari, le alternative per ciascuna richiesta e i diversi possibili itinerari con rispettivi tempi di percorrenza e le fermate più vicine. Chi utilizza un dispositivo mobile, potrà contare sui suggerimenti vocali utili ad arrivare a destinazione il prima possibile e su vari avvisi, durante il tragitto, quali ad esempio la notifica di segnalazione della fermata. (ANSA).