Europei: Ancona, sicurezza rafforzata, +60 unità in provincia

(ANSA) - ANCONA, 10 LUG - Servizi di sicurezza rafforzati in provincia di Ancona, con circa 60 unità in più tra le varie forze dell'ordine oltre ai consueti controlli, affiancate dalla polizia locale, in vista della finale di Euro2020 tra Italia e Inghilterra di domani sera: attenzione particolare con presidi mobili e verifiche mirate alle zone di particolare afflusso dei tifosi e ai locali con schermi dove potrebbero verificarsi spontanei assembramenti.

Lo annuncia il prefetto di Ancona Darco Pellos: oltre a riferire delle misure allestite insieme al Questore Giancarlo Pallini, con l'Arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza, ha lanciato un appello ai cittadini alla "moderazione nei comportamenti, all'intelligenza, al rispetto delle norme anti-Covid, all'uso della mascherina in caso di assembramento".

Un monito "sereno" con la "certezza che siamo di fronte a un grande evento, ma anche a una grande regione e provincia, siamo sicuri che risponderanno adeguatamente tutti i cittadini".

Dell'Anconetano, in particolare di Jesi, è originario il ct Roberto Mancini. "Siamo contenti che la Nazionale sia in finale, che sia guidata da un nostro conterraneo: Mancini per noi è un orgoglio e il campionato per noi è già vinto per essere in finale...". "Importante custodire un patrimonio fondamentale come la 'zona bianca' - ammonisce però il prefetto -, un aumento di contagi potrebbe procurare grande preoccupazione e grandi conseguenze: tutta la libertà che abbiamo conquistato potrebbe essere compromessa e non lo vogliamo. I cittadini la vedono come le istituzioni e siamo molto contenti della grande alleanza tra cittadini e istituzioni". Per i maxi-schermi, ricorda il questore, "ingressi contingentati e rilevazione delle persone aggregate: sono previsti a Jesi, davanti al "Palatriccoli" e nella parrocchia di Santa Maria del Piano dove il 'Mancio' tirò i primi calci al pallone da bambino. (ANSA).