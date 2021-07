Covid: Marche, ricoveri invariati (10), positivi sopra 1.300

(ANSA) - ANCONA, 10 LUG - Invariata nelle ultime 24ore la situazione dei ricoveri (10) per Covid-19 nelle Marche ma il totale dei positivi torna sopra i 1.300 (1.308; +24).

Nell'ultima giornata nessun decesso correlato alla pandemia e il totale di vittime resta 3.038. Lo fa sapere il Servizio Sanità della Regione. In ospedale ci sono due degenti in Terapia intensiva, nessuno in Semintensiva e otto in reparti non intensivi. Quattro le persone dimesse in un giorno. Il totale dei positivi sale a 1.308 (+24), la stessa variazione dei positivi in isolamento domiciliare (1.298). Le persone in quarantena ora sono 1.598 (+35) e i guariti/dimessi salgono a 99.632 (+35). Gli ospiti di strutture territoriali risultano in calo a 13 (-3) e i pronto soccorso restano Covid-freee. (ANSA).