Brucia sterpaglie e fiamme si allargano a stoppie a Osimo

Un vasto incendio di stoppie è divampato poco prima delle 17 in località Montegallo di Osimo.

Sul posto i vigili del fuoco che hanno accertato come le fiamme si fossero propagate da un cumulo di rifiuti e sterpaglie che il proprietario di un immobile stava bruciando. La persona è stata identificata e verrà segnalata all'autorità giudiziaria; sono intervenuti la pattuglia dei Cc Forestali della Stazione Conero e i vigili del fuoco di Osimo e Ancona per le operazioni di spegnimento e bonifica. Percorso dal fuoco circa un ettaro di superficie, per lo più stoppie di frumento e sporadiche piante di ulivo. (ANSA).