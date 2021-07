Porti: Casini, 'giunta Acquaroli danneggia Authority'

(ANSA) - ANCONA, 09 LUG - "Condivido quanto dice sui social il presidente #Acquaroli: la sua Giunta sta danneggiando l'#AutoritàPortuale". Lo scrive la consigliera regionale e vice capogruppo Pd Anna Casini su Facebook commentando il posti di Acquaroli. "Solo poche settimane fa, in uno dei suoi rarissimi interventi in Consiglio regionale, sosteneva, rispondendo alle preoccupazioni evidenziate dal Pd, - ricorda - la scelta della discontinuità nella presidenza e tesseva le lodi del suo candidato #Africano. Oggi si lamenta che ai tavoli tecnici la nostra Regione riceve meno risorse...scusate ma lui dov'è? Basta con la buona gestione, - aggiunge - la conoscenza delle dinamiche, delle problematiche, delle opportunità, basta l'esperienza dimostrata sul campo: avanti chi non ha mai ricoperto ruoli di governo di una Autorità Portuale, avanti con chi non è neppure marchigiano".

"Oggi Acquaroli dopo quasi un anno di Governo, si sveglia e chiede l'incontro urgente al Ministro...prima fa uscire i buoi e poi chiude la stalla! - prosegue Casini - Scusate ma dov'era quando venivano decise le candidature e le linee strategiche? Chi è che oggi siede al mio posto nella Commissione nazionale delle Autorità Portuali, dove si discute di logistica, di interventi e di risorse? C'è qualcuno che governa questa Regione nei luoghi deputati o sono tutti ad aggiornare le loro pagine Facebook?". "La campagna elettorale è finita da tempo e continuare a ripeterlo è ridicolo: - attacca la vice capogruppo Pd - non basta scrivere un post su FB o letterine al Ministro, non basta inaugurare o vantarsi di quello che è stato ereditato dalla giunta precedente. Adesso, caro Presidente, deve impegnarsi a lavorare e a lavorare per la nostra Regione a cominciare dal venire in Consiglio, perché snobbare l'Assemblea Legislativa non le fa certo onore". (ANSA).