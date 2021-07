"C'Entro anch'IO", co-housing disabili per vita in autonomia

Un appartamento in cui giovani con disabilità, assistiti da un operatore, possano vivere in co-housing, socializzare e intraprendere un percorso di autonomia abitativa anche solo per un periodo ma in socialità.

E' "C'Entro Anch'IO", l'ultimo dei progetti condivisi ad Ancona - Comune, associazioni del Terzo settore con l'ausilio di Erap (Ente regionale abitazione pubblica), Rotary Ancona e Ikea Ancona-Camerano - per dare la possibilità ai ragazzi con disabilità molto gravi di vivere e fare scelte in autonomia nella quotidianità. Oggi la consegna delle chiavi: presenti anche la sindaca Valeria Mancinelli, commossa, l'assessore Emma Capogrossi, i partner del progetto comprese associazioni (Uildm Ancona, Cooperativa Papa Giovanni XXIII Ancona, Fondazione Dante Paladini, Associazione La Carovana, Avi Marche), ragazzi e i loro famigliari.

Il sorriso e l'emozione di Luca, in sedia a rotelle, che si 'allena' a girare la chiave per aprire la porta di quella che sarà casa sua per un periodo, è la testimonianza migliore di un'iniziativa rilevante: "E' bellissimo...", commenta. "Per noi è molto importante - afferma Simone - ci dà la possibilità di vivere in autonomia in una casa come gli altri". L'abitazione, al 4/o piano in via Ruggeri 4, circa 105 metri quadrati, può ospitare cinque persone (tra le quali un assistente) è stata fornita dall'Erap e, dopo i lavori di adeguamento, è stata arredata con l'aiuto del Rotary e dell'Ikea: il progetto è finanziato con fondi ministeriali per la vita indipendente (per abbattere le barriere architettoniche e per l'assistenza di un operatore che, in alcuni casi, sarà condivisa tra gli ospiti ognuno con un 'percorso' individuale a seconda delle necessità).

Un tavolo istituzioni-associazioni monitorerà il progetto che ha trovato sostegno e buona accoglienza anche dai condomini.

