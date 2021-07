Intitolato a Rosaspina Piazzale Provincia Pesaro Urbino

(ANSA) - PESARO, 08 LUG - Con la partecipazione della moglie Nadia Giommi e della figlia Rita Rosaspina, si è svolta la cerimonia di intitolazione del piazzale interno della Provincia di Pesaro e Urbino a Vito Rosaspina, scomparso nel 2018, "uomo politico, partigiano, sindaco di Piandimeleto e presidente della Provincia di Pesaro e Urbino dal 1980 al 1993, militante della democrazia e difensore della libertà, prediligendo sempre le vie del dialogo", come recita la targa scoperta dal presidente della Provincia di Pesaro Urbino Giuseppe Paolini insieme ad altri ex presidenti e sindaci del territorio, a rappresentanti dell'Anpi.

"Devo ringraziare Barbara Massi - ha detto Paolini - per la sollecitazione ad intitolare questo spazio a Vito Rosaspina, idea subito condivisa con Palmiro Ucchielli e poi approvata all'unanimità dal Consiglio provinciale. Dal 2001 ad oggi l'Amministrazione provinciale ha dedicato diversi spazi istituzionali alla memoria di cittadini che sono stati esempio di vita e di impegno pubblico nella nostra storia locale: Wolframo Pierangeli, Adele Bei, Sara Levi Nathan, Giuseppe Mari, Erivo Ferri, Giuseppe Angelini, Valerio Volpini, Aldo Brilli-Cattarini. Oggi riprendiamo questo filo conduttore con l'intitolazione del piazzale della Provincia a Vito Rosaspina, da tutti ricordato per l'impegno con cui ha messo a disposizione la propria esistenza per la crescita civile e democratica del territorio provinciale". (ANSA).