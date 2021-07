Incendi, a fuoco auto, Ape e attrezzi agricoli

(ANSA) - PESARO, 08 LUG - Un incendio, sviluppatosi presumibilmente da un corto circuito di una idropulitrice, ha mandato in cenere un'auto, un Ape Piaggio alcuni attrezzi agricoli in località Santa Veneranda di Pesaro. Le fiamme hanno interessato una pergola sotto cui vi erano i mezzi, all'interno di un appezzamento di terreno pertinenziale ad una villa. Sul posto, due autobotti dei vigili del fuoco e la polizia per gli accertamenti. Le cause sono dunque accidentali. L'ammontare dei danni è da quantificare. (ANSA).