Trasporti: unico biglietto servizio bus-treno Urbino Link

(ANSA) - URBINO, 07 LUG - Il servizio Urbino Link permette di raggiungere la città ducale, in modo economico, veloce e senza stress: è la soluzione di viaggio "treno + bus" di Trenitalia e Adriabus. E' stato presentato stamattina al Park Santa Lucia: dallo scorso dicembre è possibile raggiungere o partire da Urbino utilizzando uno dei 93 treni programmati da Trenitalia con transito a Pesaro in coincidenza con i 56 collegamenti da e per Urbino approntati da Adriabus, ogni 30 minuti dalle 6.25 alle 20.30. Ora accedere al servizio sarà ancora più facile: è sufficiente un unico biglietto, con origine o destinazione Urbino, acquistabile tramite tutti i canali di vendita di Trenitalia.

"Un ulteriore tassello verso la completa integrazione dei servizi di trasporto pubblico locale su gomma e su ferro - ha affermato durante l'evento l'Assessore Regionale ai trasporti Guido Castelli - un tassello di un obiettivo più complesso che la Regione conta di raggiungere in tempi brevi, un imponente rinnovo del parco autobus in chiave "green" e la realizzazione del sistema di bigliettazione elettronica regionale che permetterà al cliente del servizio di trasporto pubblico la più ampia libertà di movimento all'interno della rete di trasporto regionale con totale indipendenza rispetto al vettore esercente indipendentemente da dove si è acquistato il titolo di viaggio".

"Il nuovo servizio - ha precisato il dg di Adriabus, Massimo Benedetti - è stato attivato il 10 dicembre 2020 in piena pandemia e per tale motivo in 'totale sordina'; ma, nonostante le limitazioni agli spostamenti e un forte condizionamento psicologico sull'utilizzo del mezzo pubblico, l'utilizzo del servizio è stato di tutto rilievo, oltre 1.200 i biglietti integrati venduti finora, per lo più studenti universitari, residenti in altre regioni, che frequentano i corsi presso la Università 'Carlo Bo" di Urbino'".

Il direttore regionale di Trenitalia, Fausto Del Rosso, è pienamente soddisfatto dell'intesa con Adriabus, che amplia l'offerta dei link regionali di collegamento con le località di notevole interesse sia turistico, come Urbino sito Unesco, oltre che a servizio del pendolarismo in genere. (ANSA).