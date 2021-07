Sicurezza: Cur 112 Umbria Marche, 50% chiamate non emergenza

(ANSA) - ANCONA, 07 LUG - Più telefonate al giorno al 112 da parte di un'anziana che le effettuava per errore dal cellulare nuovo, chiamate da antifurto e collegati alle centrali operative, per un semplice contatto, e da bimbi che 'per gioco' le inviano tramite tablet abilitati come telefoni per chiamate d'emergenza, anche senza sim. E' ampia la casistica delle telefonate non d'emergenza, per errore o improprie che, accanto alle richieste di intervento urgente, ogni giorno riceve la Centrale unica di risposta Marche-Umbria (Cur) del Numero unico d'emergenza 112: 183.124 (improprie o errori) in 7 mesi agli operatori che hanno lo sfidante compito di filtrare richieste d'emergenza da altre che non lo sono e che rischiano di rallentare l'attività. Di fatto una chiamata su due si rivela non d'emergenza, spiega Andrea Fazi, responsabile operativo centrale unica di risposta Nue 112 Marche-Umbria.

In qualche caso, a seguito di chiamate ripetute da parte di bimbi molto piccoli, sono emersi anche casi di ragazzini che erano in casa da soli con la disponibilità del tablet e che non si rendevano conto di chiamare i soccorsi. Tante le richieste che arrivano ai numeri 'filtrati' dalla Cur (112, 113, 115, 118): dalla richiesta di informazioni per presentare un esposto, a quelle per la sicurezza nello scaricamento di combustibile pellet fino a questioni legate al Covid, prevenzione e assistenza. Una mole che in sette mesi ha superato quota 526mila (la metà girate alle sale operative): la Cur ha garantito a tutti una risposta con tempi di 5 secondi (in pratica dopo neanche uno squillo) e una gestione media delle problematiche in 40 secondi con trasferimenti alla centrale operativa competente dei vari corpi (polizia, carabinieri, vigili del fuoco, 118 o centrale a Roma per la Guardia costiera e poi interessamento del Corpo territorialmente competente della capitaneria). (ANSA).