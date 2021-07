Regioni: Osservatorio specializzazione Moda a Montegranaro

"La moda marchigiana conta circa 6.300 imprese e dà lavoro a oltre 37mila addetti. Oltre la metà del settore è rappresentata dal calzaturiero che, da solo, vale il 15% di tutto il manifatturiero regionale. Tessile, abbigliamento, pelletterie: settori fondamentali per l'economia della nostra regione e che più di altri hanno subito gli effetti della crisi pandemica". Di Moda e Cura della persona si occuperà oggi l'Osservatorio per la Specializzazione Intelligente della Regione Marche previsto oggi, 7 luglio, alle 15, all'hotel Horizon di Montegranaro (Fermo). Dopo i saluti iniziali del Presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, dirigerà i lavori l'assessore alle Attività Produttive Mirco Carloni, affiancato dai funzionari regionali.

L'obiettivo è "spendere al meglio le risorse europee.

Nell'Osservatorio sulla Specializzazione intelligente, la Regione "ha individuato lo strumento ideale per condividere le scelte operative. Attraverso l'ascolto e la condivisione con imprenditori, professionisti, ricercatori, universitari, giovani talenti, incubatori, esperti di settore e altri attori importanti dell'innovazione e della ricerca chiamati al dibattito, la Regione avrà input utili per redigere i futuri bandi e ottimizzare al massimo l'impiego delle risorse europee".

Un sistema, secondo l'amministrazione regionale, "che offrirà alle aziende il sostegno necessario per portare innovazione nei prodotti e nei processi di produzione". L'Osservatorio ha già avuto modo di ascoltare i contributi e professionisti di vari settori dell'economia regionale: Casa e arredo da Scavolini a Pesaro, Meccanica e ingegneria da Simonelli Group a Belforte del Chienti, Prodotti e servizi per la cultura da Malleus a Recanati, Salute all'Università di Urbino e Innovazione dei servizi all'Università di Macerata, industrie alimentari, alla gastronomia, alle tecnologie e ai servizi per alimentazione a Petritoli. La sessione di oggi sulla Moda e sulla Cura della persona sarà trasmessa in diretta dalla pagina Facebook Marche Europa. (ANSA).