Comuni: Pesaro, 3/o a Urban Award 2020 grazie a Bicipolitana

(ANSA) - PESARO, 07 LUG - Il Comune di Pesaro si è classificata terzo all'Urban Award 2020, grazie in particolare alla Bicipolitana, dopo i Comuni di Parma (1/o) e Francavilla Fontana (Brindisi). Premiazione ieri a Parma. L'Amministrazione comunale, si legge nella motivazione del premio ritirato dal presidente del Consiglio comunale Marco Perugini che ha sottolineato è "stata ideatrice di una buona pratica riproposta da diversi Comuni italiani e ha continuato con efficacia nella direzione della mobilità sostenibile coinvolgendo, con percentuali elevate, abitanti e turisti". "La Bicipolitana - ha affermato Perugini - è un modello preso ad esempio da numerose città italiane ed estere".

Altro riconoscimento importante ottenuto dalla Bicipolitana, ha aggiunto, è "quello dei pesaresi, fieri di vivere in una città che tanto investe sulla mobilità sostenibile, a partire, in particolare, dal 2005, anno in cui venne realizzata la prima linea della "metropolitana di superficie per le due ruote ecologiche".

La giuria della 4/a edizione dell'Urban Award, che premia i progetti di mobilità sostenibile ideati dalle Amministrazioni, è presieduta da Ludovica Casellati, direttore responsabile di Viagginbici.com, ideatrice del Premio; tra i giurati anche Vittorio Brumotti, campione internazionale e inviato di Striscia la Notizia e Massimo Cirri, autore e conduttore di Caterpillar Radio2. (ANSA).