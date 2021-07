A14: da 9 luglio normale viabilità P.S.Elpidio-Pescara Nord

"Dal primo pomeriggio del 9 luglio sulla A14 Bologna-Taranto verranno ripristinate le normali condizioni di viabilità nel tratto tra Porto Sant'Elpidio e Pescara Nord dove torneranno disponibili due corsie per senso di marcia, grazie alla rimozione degli scambi di carreggiata che hanno consentito di portare avanti le attività di consolidamento in 10 gallerie del tratto". "I cantieri diurni attivi nelle gallerie verranno sospesi a partire dalle 13". Lo comunica la società Autostrade: "la riduzione del 50% del pedaggio, attivata dal 12 giugno nell'ottica della massima attenzione agli utenti, per le tratte comprese tra Fermo e San Benedetto del Tronto, Val Vibrata e Roseto, Atri Pineto e Pescara Nord, resterà invece attiva fino alle ore 24:00 del 9 luglio".

"La data di sospensione dei lavori diurni - ricorda una nota - rispetta il cronoprogramma condiviso nel tavolo istituito con le strutture tecniche del Ministero dei Trasporti e della Mobilità Sostenibili, con la Regione Marche, la Regione Abruzzo e le Prefetture coinvolte. Un incontro è già stabilito per il 16 luglio, per condividere la programmazione delle nuove attività in galleria che riprenderanno in orario diurno sulla tratta solo a partire dal prossimo autunno". (ANSA).