15enne investita da treno a Fabriano, stop circolazione

Una ragazza 15enne è stata investita a Fabriano alle ore 17:17 sulla linea ferroviaria Ancona-Orte, dal Regionale 19811, Ancona-Fabriano, in arrivo sul binario 2. La ragazzina, trasferita dai sanitari in ospedale in condizioni disperate, è successivamente deceduta. La circolazione ferroviaria è stata in primo sospesa tra Albacina e Fossato di Vico. Sul posto la polfer per gli accertamenti.

La circolazione ferroviaria è stata inizialmente sospesa tra Albacina e Fossato di Vico:Dalle 18.10 è stata autorizzata la ripresa della circolazione sui binari 3, 4 e 5. Rallentamenti fino a 30 minuti. (ANSA).