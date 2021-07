Resta gratuito accesso alle Lame Rosse di Fiastra

(ANSA) - FIASTRA, 06 LUG - Resta gratuito l'accesso alle Lame Rose di Fiastra, il piccolo canyon rossastro, unico nel suo genere, finito al centro delle polemiche per l'intenzione del Comune di far pagare l'ingresso al sentiero di visita del complesso. La Giunta del Comune di Fiastra ha deciso di revocare l'ordinanza del 15 giugno, con cui si dettavano le linee guida per la manifestazione di interesse che aveva come oggetto la gestione degli ingressi al sito naturalistico delle Lame Rosse.

L'ordinanza di revoca è stata pubblicata oggi: si continuerà ad accedere al sito senza limitazioni. La decisione, spiega una nota, è stata persa alla luce dell'allentamento delle misure di contenimento dei contagi da Covid 19 disposti dal governo dopo l'entrata in vigore dell'ordinanza. Ma ha anche pesato il fatto che le Lame Rosse sono raggiungibili "da un altro Comune dei Sibillini (Cessapalombo, ndr) che non ha potuto condividere con Fiastra le limitazioni all'accesso" con il rischio di vanificare tutte le operazioni di regolamentazione dell'area. E' rammaricato il sindaco Sauro Scaficchia: "la nostra intenzione principale era quella di salvaguardare il sito naturalistico e lo strumento che abbiamo adottato fino ad ora era giustificato dall'emergenza sanitaria.

L'emergenza rimane, ma le misure restrittive si stanno allentando progressivamente. Però - sottolinea - non ci tiriamo indietro, siamo convinti che per le Lame Rosse si dovrà trovare una soluzione perché è un luogo fragile che ha bisogno di azioni di tutela incisive. Sin da ora chiamo a raccolta tutti gli attori, perché la questione non interessa solo il Comune di Fiastra. Innanzitutto - insiste Scaficchia - il Parco nazionale dei monti Sibillini, che ha avuto un dialogo serrato solo con noi ma che avrebbe dovuto investire del problema anche il mio collega di Cessapalombo, poi la Comunanza Agraria di Fiegni che, di fatto, è proprietaria di tutta l'area, sentiero di accesso compreso. Ma non solo, auspico un coinvolgimento molto ampio che includa le associazioni ambientaliste e tutti i portatori di interesse affinché si giunga presto ad una soluzione condivisa" conclude il sindaco. (ANSA).