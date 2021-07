Morto ex consigliere regionale Binci,minuto silenzio in aula

(ANSA) - ANCONA, 06 LUG - Un minuto di silenzio osservato in Consiglio regionale delle Marche per ricordare l'ex consigliere Regionale Massimo Binci deceduto pochi giorni fa all'età di 64 anni. Il minuto di raccoglimento è stato chiesto in apertura di seduta dal presidente dell'Assemblea legislativa Dino Latini che ha ricordato Binci come un "consigliere regionale eccellente, che si è sempre distinto in particolare per la sensibilità a i tempi sociali e ambientali". Binci, nato ad Ancona ma residente e attivo politicamente e nel sociale nella città di Falconara, ha ricoperto l'incarico di consigliere regionale per due legislature, dal 2005 al 2010 con i Verdi, successivamente, fino al 2015 con Sel (Sinistra ecologia e libertà).

Latini ha descritto il profilo di persona che caratterizzava la propria azione politica non con lo scontro ma con "il confronto, la volontà di comprendere gli altri per dare in particolare una migliore qualità della vita alle persone più fragili"; e ne ha ricordato l'attività di servizio a favore della Lega del Filo d'Oro. Binci, ha detto ancora Latini, ha fatto del "pacifismo, dell'ottimismo e del buonsenso l'arte migliore, una vocazione". Il presidente ha infine espresso il proprio cordoglio, la "solidarietà alla famiglia, agli amici che hanno avuto la possibilità di avere di fronte una persone di estremo valore".

"Oggi in Consiglio Regionale, prima dell'inizio della seduta, sottolinea in un post su Fb il consigliere dem Antonio Mastrovincenzo - abbiamo ricordato Massimo Binci che per 10 anni, dal 2005 al 2015, in quest'aula ha lavorato sempre con competenza, impegno e passione".(ANSA).