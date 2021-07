Europei: super tifo a Jesi, tanti schermi nella città di Mancini

(ANSA) - JESI, 06 LUG - Tanti schermi a Jesi, la città del ct azzurro Roberto Mancini per seguire stasera all'aperto Italia-Spagna. Lo annuncia il Comune sui canali social. C'è un maxischermo davanti al Palasport di via Tabano a cura di Comune e Uisp. Altri schermi sono presenti ai giardini pubblici e nelle piazze del centro. Per Italia-Belgio era stato montato solo il primo, davanti al Palasport con un centinaio di persone a fare pic nic sul pratone del parcheggio. Maxischermo, con ingressi contingentati e su prenotazione, anche a piazza del Popolo a Fermo. Gli altri capoluoghi di provincia delle Marche, Ancona, Pesaro, Ascoli Piceno e Macerata hanno invece preferito non organizzare nulla per evitare il rischio di assembramenti e, anche, per favorire gli esercizi pubblici che danno la possibilità di seguire la partita. (ANSA).