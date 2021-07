Covid: nelle Marche 9 ricoverati (uno in intensiva), no decessi

(ANSA) - ANCONA, 06 LUG - Nove ricoverati per covid (-1 su ieri), di cui uno in terapia intensiva, e nessun decesso nelle Marche. E' il bilancio dell'ultima giornata in base ai dati del Servizio Sanità della Regione. Il totale delle vittime resta fermo a 3.038. Oltre all'unico paziente in terapia intensiva (a Marche Nord), dato invariato rispetto a ieri, ce n'è un altro in semi intensiva a San Benedetto del Tronto (invariato) e 7 in reparti non intensivi (-1) a Marche Nord, Torrette di Ancona e Fermo. Non ci sono stati dimessi, una persona in osservazione al pronto soccorso dell'ospedale di San Benedetto del Tronto e sono 31 gli ospiti di strutture territoriali (la Rsa di Campofilone e la residenza Dorica Inrca di Ancona). Sono 1.272 i positivi alla data di oggi, di cui 1.263 in isolamento domiciliare, 1.335 le persone in quarantena di cui 310. sintomatici, 25 operatori sanitari. I dimessi/guariti dall'inizio della pandemia salgono a 99.520. (ANSA).