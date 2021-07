Terremoto: verso fine lavori santuario Madonna della Cona

Speciale festa della Madonna della Cona, ieri domenica 4 luglio, e 499/o anniversario della Battaglia del Pian Perduto. E' stata la prima, dopo il terremoto del 2016, in cui la cappellina-simbolo di un territorio nel Parco dei Monti Sibillini, tra due province e due regioni, ha di nuovo un tetto e anche se è ancora un cantiere, sono evidenti i lavori di restauro. Lavori che dovrebbero essere chiusi entro il prossimo mese di settembre, con una grande festa di inaugurazione e di riconsegna alle comunità di Castelsantangelo sul Nera e di Castelluccio di Norcia, in modo da celebrare solennemente, con diverse iniziative, anche i 500 anni della Battaglia. Ieri si sono riunite le Confraternite del Santissimo Sacramento di Gualdo e di Castelluccio di Norcia per la tradizionale processione, seguita dalla messa celebrata da Francesco Massara, arcivescovo di Camerino e San Severino Marche e vescovo di Fabriano e Matelica, accompagnata da canti tradizionali e contemporanei. Il progetto di restauro della Madonna della Còna è una iniziativa delle sezioni Cai di Macerata, San Severino Marche e Camerino, sostenuto dal Cosmari, oltre che da enti, aziende e volontari.

La raccolta fondi è stata avviata grazie alla sensibilità del Macerata Opera Festival che l'ha promossa quale progetto charity nell'edizione 2018 #verdesperanza. (ANSA).