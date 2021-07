Carrà: Scavolini, con lei cucina 'più amata dagli italiani

"Siamo profondamente addolorati dall'inaspettata notizia della scomparsa di Raffaella Carrà, una ineguagliabile professionista e icona con cui abbiamo avuto l'onore di collaborare per tre bellissimi anni. E' con lei che la cucina Scavolini è diventata 'La più amata dagli italiani', sancendo l'inizio di un percorso in cui il suo contributo è stato straordinario e fonte di ispirazione per tutti noi. Di Raffaella conserveremo un indelebile ricordo". È quanto ha detto all'ANSA Fabiana Scavolini, ceo di Scavolini spa, commentando la scomparsa della regina della televisione italiana. La collaborazione risale alla metà degli anni '80 e ha contribuito a lanciare il marchio a livello internazionale. (ANSA).