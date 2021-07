A fuoco migliaio rotoballe fieno in capannone, un ferito

(ANSA) - FORCE, 05 LUG - In fiamme un migliaio di rotoballe di fieno depositate in un capannone di 2.400 metri quadrati a Force (Ascoli Piceno). Nell'incendio, divampato dopo mezzogiorno, è rimasto ferito in maniera lieve anche il proprietario del capannone che avrebbe riportato lievi ustioni ed è stato trasportato in ospedale dal 118 per le cure del caso.

Sul posto i vigili del fuoco con quattro mezzi da Ascoli Piceno e due da Amandola. Distrutti anche un'auto, un mezzo agricolo e un'altra vettura parzialmente danneggiata. Le fiamme si sono estese anche ad un ettaro adiacente di campo con stoppie. I pompieri sono ancora al lavoro per spegnere e tenere sotto controllo l'incendio. Sono intervenuti anche i sanitari del 118 e i carabinieri per tutti gli accertamenti.

Vigili del fuoco in azione nel pomeriggio, verso le 15:30, anche a Fermo per domare un vasto incendio di sterpi che ha interessato un'area adiacente all'autostrada A14 un vasto incendio di sterpi. La squadra di Fermo è intervenuta con un'autobotte ed un mezzo 4x4 ha provveduto a spegnere le fiamme e a bonifica l'area dell'intervento. (ANSA).