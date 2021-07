Popsophia: Ricci, rinascita passa da cultura e creatività

(ANSA) - PESARO, 04 LUG - Nell'ultima serata pesarese di Popsophia, dedicata a Jim Morrison, il sindaco Matteo Ricci sul palco di piazza del Popolo ha ringraziato la direttrice artistica Lucreizia Ercoli e tutto lo staff "che in questi giorni hanno dato a tanti pesaresi la possibilità di pensare e ragionare, un'occasione per ripensare al futuro, in una situazione che ci lascia ancora tanta incertezza". "Paradisi Artificiali" il tema del festival dedicato alla filosofia. "Non so com'è il paradiso - ha commentato Ricci, dialogando con Lucrezia Ercoli -, ma quello che abbiamo vissuto e stiamo vivendo in questa piazza è molto bello. La rinascita passa dalla cultura, dalla filosofia, dal pensiero dalla creatività. È bellissimo vedere come tutti questi elementi si sono unite in queste tre serate ospitate dalla Città della Musica Unesco. Un festival che ormai è nei cuori dei pesaresi e dei turisti, perché sa far viaggiare la mente e mettere in moto la fantasia".

