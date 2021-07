Mare: Gdf soccorre barca da diporto in difficoltà

(ANSA) - ANCONA, 04 LUG - Una motovedetta della Stazione Navale della Guardia di Finanza di Ancona, nel corso di una crociera d'istituto per fini di polizia economico-finanziaria e vigilanza costiera, nelle acque prospicienti il porto di Senigallia, è intervenuta a soccorso di un'imbarcazione da diporto. I militari hanno notato il natante, lungo circa 6 metri tipo catamarano, che si era ribaltato. I due occupanti, caduti in acqua, stavano tentando invano di rimetterlo in assetto. Con il vento sempre più forte, che scarrocciava il catamarano verso la scogliera frangiflutti del porto, i finanzieri sono intervenuti con l'ausilio di una cima ed una serie di manovre, riuscendo dopo vari tentativi a raddrizzare il natante e a mettere in sicurezza i due componenti dell'equipaggio, risultati essere una coppia di Senigallia. Poi hanno scortato l'unità fino alle acque antistanti il circolo velico del porto di Senigallia.

