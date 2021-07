Torna Quintana di Ascoli dopo lo stop 2020 per pandemia

Dopo lo stop forzato del 2020 a causa della pandemia Covid-19, torna sabato 10 luglio ad Ascoli la giostra della Quintana. "Una fenice che risorge dalle proprie ceneri, perché questa edizione della Quintana di Ascoli Piceno sarà un importante ed emozionante segnale di rinascita della nostra città e del nostro territorio", il commento del sindaco di Ascoli Piceno Marco Fioravanti alla presentazione del palio che andrà al cavaliere e al sestiere vincitori dell'edizione 2021. La rievocazione storica avrà un numero ridotto di figuranti, come anche di spettatori che potranno assistere alla sfida cavalleresca al campo dei giochi dello Squarcia.

Il palio è stato realizzata dall'artista Alessandro Forgione.

"Un fuoco che non distrugge, ma che è generatore di nuova vita: una bellissima opera" ha aggiunto Fioravanti, ringraziando "tutti coloro che hanno lavorato per far sì che la nostra rievocazione storica tornasse dopo un anno di stop. Ascoli riparte: viva Ascoli, viva la Quintana". (ANSA).