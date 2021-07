Massaggio cardiaco Cc 'salva' ciclista prima arrivo 118

(ANSA) - OSIMO, 03 LUG - Un ciclista a terra, vittima probabilmente di un arresto cardiaco, è stato soccorso da un carabiniere che si stava recando in caserma per prendere servizio e che gli ha praticato il massaggio cardiaco e la ventilazione polmonare fino all'arrivo dei sanitari che poi lo hanno stabilizzato. E' accaduto stamattina a Osimo (Ancona).

Protagonista dell'intervento di soccorso il maresciallo Emiliano Gatta, in forza alla stazione di Filottrano, che ha notato l'uomo accasciato con evidenti difficoltà psicomotorie che chiedeva aiuto con gesti appena accennati. Il militare ha chiesto subito l'intervento del 118 e ha informato la Centrale Operativa della Compagnia Carabinieri di Osimo: constatando che il ciclista stava perdendo i sensi, forse per un arresto cardiaco, gli ha praticato la manovra di rianimazione senza soluzione di continuità sino all'arrivo dell'ambulanza. Nel frattempo sono intervenuti in ausilio anche due automobilisti.

Dopo alcuni minuti è arrivata l'ambulanza: i sanitari hanno stabilizzato le condizioni del ciclista, usando il defibrillatore e il respiratore automatico. L'uomo è stato poi trasportato d'urgenza all'Ospedale Regionale di Torrette di Ancona, e ricoverato in prognosi riservata. (ANSA).