In fiamme 4 ettari campo orzo e 3mila mq bosco,in azione Vvf

Un incendio divampato nel pomeriggio in località Piticchio di Arcevia (Ancona) ha interessato un campo di orzo e stoppie che si estende per circa quattro ettari, e circa 3mila metri quadrati di bosco adiacente al campo di orzo. In corso l'intervento dei vigili del fuoco con le squadre di Arcevia, Senigallia e Jesi, tre autobotti e due mezzi 4x4, che stanno provvedendo a spegnere le fiamme, bonificando l'area interessata dalle fiamme. Al momento non risultano danni a persone. Sul posto i Carabinieri Forestali di Senigallia per sentire i testimoni al fine di accertare le cause dell'incendio: le fiamme sarebero partite da scintille prodotte dalla mietitrebbia che ha urtato sassi o altro a terra. Già identificato il conduttore del mezzo

Altro rogo nel pomeriggio in 3 ettari, tra terreno a sterpaglie e sottobosco, nella zona di Valle Senzana (Ascoli Piceno). In azione i vigili del fuoco, con quattro mezzi (due autobotti e due campagnole), e il supporto anche di volontari di Protezione Civile. Incendio spento verso le 18:30.(ANSA).