Covid: Marche, restano 7 ricoverati (-5), 2 in Intensiva

Restano sette nelle Marche le persone ricoverate per Covid 19: cinque pazienti in meno nell'ultima giornata (da 12 a 7). Ancora una giornata senza decessi (totale resta 3.037). Lo rende noto il Servizio Sanità della Regione.

Si svuotano i reparti di Semintensiva (-1) e situazione invariata nelle Terapie intensive (2) mentre nei reparti non intensivi si trovano attualmente 5 ricoverati (-4). Tre i dimessi in 24ore. Gli ospiti di strutture territoriali sono 43 (-13) e c'è un assistito nei pronto soccorso (a Fermo). I positivi in isolamento domiciliare scendono a 1.247 (-21) e si registrano 20 quarantene in più (1.383); i guariti/dimessi sono 99.455. Il totale dei positivi (ricoveri più isolamenti) è 1.254. (ANSA).