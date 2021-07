Covid: Marche, 32 casi in 24 ore, 22 in provincia di Ascoli

(ANSA) - ANCONA, 03 LUG - Sono 32 i positivi al coronavirus rilevati nelle Marche in 24 ore: in particolare 22 nella provincia di Ascoli Piceno nella quale era stato riscontrato un 'focolaio' a San Benedetto del Tronto dopo una festa in uno stabilimento balneare. Nelle altre province due casi a Macerata, due a Pesaro Urbino, due ad Ancona e uno a Fermo; altri tre provenienti da fuori regione. Lo fa sapere il Servizio Sanità della Regione. Nel percorso Screening un totale di n.198 test antigenici effettuati e n.5 soggetti rilevati positivi (da sottoporre al tampone molecolare) un rapporto positivi/testati 3%.

Nell'ultima giornata testati 1.733 tamponi: 894 nel percorso nuove diagnosi (198 screening con percorso Antigenico) e 839 nel percorso guariti (rapporto positivi testati 3,6%). Sei persone con sintomi. Ci sono poi contatti in setting domestico (7), contatti stretti di positivi (13), in setting lavorativo (1), contatti con provenienza extra-regione (1): 4 casi in fase di approfondimento epidemiologico. (ANSA).