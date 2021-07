Aeroporti: Ancona, riparte collegamento Lufthansa con Monaco

Dopo oltre un anno di sospensione dei voli causa pandemia, Lufthansa ha ripreso a volare sull'aeroporto di Ancona-Falconara. Dal primo luglio la compagnia aerea tedesca collega di nuovo Ancona all'hub di Monaco con dieci voli settimanali: " i voli con l'hub di Monaco - ricorda Ancona International Airport - rivestono un'importanza fondamentale in quanto garantiscono i collegamenti tra la regione Marche e il resto del mondo grazie alle coincidenze che Lufthansa offre da Monaco".

Con tali collegamenti, quindi "si faciliteranno gli spostamenti del passeggero business e si incentiverà il turismo incoming proveniente dalla Germania e dal resto del mondo". "E' con immenso piacere che salutiamo il ritorno di Lufthansa sul nostro scalo - commenta l'amministratore delegato di Ancona International Airport ing. Carmine Bassetti - Per lo scalo dorico i collegamenti con l'hub di Monaco hanno sempre rappresentato un valore aggiunto importantissimo".

"Dopo più di un anno di pausa forzata - afferma Gabriella Galantis, Senior Director Sales for Southern Europe Lufthansa Group Airlines - siamo felici di tornare ad operare da Ancona.

Ci auguriamo che la ripresa di tali collegamenti possa contribuire ad un'accelerazione del turismo estero verso questa splendida regione e ad un'intensificazione degli scambi commerciali a supporto dell'industria locale". (ANSA).