Strage discoteca: ponte intitolato ad Angeli 8 dicembre 2018

Inaugurato il nuovo ponte II Giugno a Senigallia ora intitolato "Ponte Angeli dell'8 dicembre 2018" in memoria delle vittime della discoteca Lanterna Azzurra a Corinaldo: cinque adolescenti tra i 14 e i 16 anni (Asia Nasoni, Emma Fabini, Mattia Orlandi, Benedetta Vitali, Daniele Pongetti) e una madre 39enne (Eleonora Girolimini) morti nel fuggi fuggi scatenato da spruzzi di spray al peperoncino, mentre attendevano l'esibizione in dj set del trapper Sfera Ebbasta.

Il ponte doveva essere pronto entro natale scorso e invece è stato inaugurato oggi. Presenti, l'intera giunta comunale di Senigallia, l'assessore regionale Stefano Aguzzi, i consiglieri regionali Antonio Mastrovincenzo e Luca Santarelli e i familiari delle vittime. Si è svolta una sobria cerimonia per restituire alla città l'infrastruttura dopo diversi mesi di lavori e ritardi. "Questo è un momento bello e importante perché è un gesto che vuole ricordare chi non c'è più. - ha detto Francesco Vitali, fratello di Benedetta - Per noi vale molto sapere che c'è qualcosa intitolato a mia sorella e alle altre vittime dopo tutto quello che è successo, ci dà forza e ossigeno per respirare e andare avanti". (ANSA).