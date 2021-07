Picchia una barista e le ruba telefonino, arrestato da Cc

Picchia una barista 21enne di Ascoli Piceno, all'interno del locale, le sottrae il telefono cellulare e percuote anche un'amica presente nel bar intervenuta per difenderla. E' accaduto in un bar sulla Salaria a Spinetoli.

Un 29enne, originario del Fermano, è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di San Benedetto del Tronto, impegnati nel servizio di controllo del territorio, e intervenuti con la massima tempestività dopo la chiamata al 112.

All'arrivo dei militari, il 29enne si è dato a precipitosa fuga a piedi, gettando il cellulare a terra. I militari lo hanno raggiunto e portato in caserma con non poca fatica per la forte resistenza opposta dall'uomo che poi è stato arrestato, in flagranza di reato, per rapina e resistenza a pubblico ufficiale. E' stato poi condotto nel carcere di Marino del Tronto a disposizione della magistratura ascolana. La vittima della rapina, a cui è stato restituito il cellulare, è stata medicata al Pronto Soccorso dell'ospedale di san Benedetto del Tronto per lesioni guaribili in sette giorni. (ANSA).