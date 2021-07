Covid: Marche, ricoverati in calo a 12 (-3), nessun decesso

Nell'ultima giornata tre ricoverati in meno per Covid-19 nelle Marche: da 15 a 12. Nessun decesso correlato alla pandemia nelle ultime 24ore e il totale regionale di vittime resta 3.037.

In diminuzione il numero di degenti in Terapia intensiva (2; -1) e Semintensiva (1 ricoverato; -2) mentre situazione invariata nei reparti non intensivi (9). Una sola persona dimessa in 24ore. Lo fa sapere il Servizio Sanità della Regione.

Stabili i numeri per ospiti di strutture territoriali (56) e pronto soccorso ancora Covid-free. Invariato anche il numero di positivi in isolamento domiciliare (1.268) mentre calano a 1.363 le quarantene per contatto con contagiati (-10). I guariti/dimessi in aumento a 99.397 (+60). (ANSA).