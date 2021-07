Terremoto: da Macerata tre proposte progettuali per Cis

(ANSA) - MACERATA, 01 LUG - Tre proposte progettuali da inserire nell'ambito dei finanziamenti del Contratto istituzionale di sviluppo (Cis) per le regioni del Centro Italia colpite da sisma, sono state presentate dal Comune di Macerata.

Riguardano la riqualificazione del centro agroalimentare di Piediripa, l'eliminazione del passaggio a livello di via Roma e il progetto di una rete di mobilità ciclistica, per un importo complessivo che sfiora i 18 milioni di euro. "L'occasione dei fondi per la ricostruzione è stata recepita dall'amministrazione come stimolo affinché il Comune dimostri in modo concreto la valenza del capoluogo come centro di raccordo di tutto il territorio provinciale colpito dal sisma - ha spiegato il sindaco Sandro Parcaroli -. Per questo gli interventi proposti vanno nella direzione della coesione sociale, economica e turistica che lega i Comuni del cratere". Per la riqualificazione del centro agroalimentare di Piediripa, si propone la realizzazione di una nuova struttura in grado di fornire una serie di servizi necessari a migliorare le condizioni di vendita degli attuali utilizzatori del centro e a creare le premesse per uno sviluppo dell'attività commerciale, aprendosi anche ad altre filiere produttive tipiche del distretto rurale di riferimento. La seconda proposta, l'eliminazione del passaggio a livello, riguarda il progetto del sottopasso di via Roma per il quale il Comune ha già stanziato, nei giorni scorsi, le risorse per il progetto definitivo con una delibera di giunta. La terza proposta, che riguarda il progetto di una rete di mobilità ciclistica, prevede una serie di interventi volti a realizzare una rete di ciclovie all'interno del territorio comunale, per circa 75 chilometri,- integrate ad altre iniziative sovra comunali all'interno del disegno complessivo della ciclovia delle Marche. (ANSA).