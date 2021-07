Interporto Marche risanato, c'è interesse Amazon

(ANSA) - ANCONA, 01 LUG - Da problema a risorsa: è la parabola dell'Interporto delle Marche. Grazie ad un aumento di capitale e a investimenti privati, si presenta sul mercato come una società risanata e competitiva, il polo centrale delle infrastrutture della logistica regionale, insieme a porto e aeroporto. Una posizione strategica, secondo la Regione Marche, che ha "già attratto investimenti privati, come Amazon, che intende far diventare l'Interporto il principale polo logistico del sud Europa, con importanti ricadute sul piano occupazionale e della competitività dei territori". "Si è salvata una infrastruttura che era costata 120 milioni di euro ai marchigiani, e che oggi è libera di programmare il futuro e di rilanciare in un'ottica di intermodalità con una opportunità enorme di occupazione e di sviluppo di un settore, quello logistico, a livelli nazionali e internazionali" ha detto il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli. Il risanamento di Interporto Marche è stato sancito ieri dall'aumento di capitale di 8 milioni sottoscritto al 95% dalla Regione, tramite la Svim (Società Sviluppo Marche), previo via libera dell'Ue sugli aiuti di stato, e inoltre da Provincia di Ancona, Comuni di Jesi e di Morro D'Alba e cooperativa Tadamon.

A sanare la crisi della struttura intermodale, con 15 milioni di debiti accumulati nel corso degli anni, contribuiscono la negoziazione delle esposizioni con i creditori, ed inoltre l'investimento di Dpa scarl, l'operatore anconetano della logistica che per 4,5 mln di euro ha acquistato il terminal Interporto per lo scambio gomma-rotaia. In previsione investimenti di Rfi, il potenziamento della Orte-Falconara, oltre alle risorse per l'ultimo miglio di connessione del porto di Ancona alla grande viabilità, e al raddoppio della SS16.

Quanto ad Amazon, il gigante dell'e-commerce si starebbe muovendo attraverso una società di investimenti immobiliari americana, la Scannell, che insieme alla Dpa ha presentato a Interporto una manifestazione di interesse per l'acquisto dei diritti edificatori e delle servitù in un'area di 50 ettari.

(ANSA).