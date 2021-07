Covid: Ricci (Ali), green pass per le zone della movida

"Penso che se vogliamo usare l'estate con serenità, l'idea di utilizzare il green pass per entrare in quei luoghi di città dove l'aggregazione e l'assembramento è impossibile da evitare sia uno strumento che dobbiamo valutare: magari può diventare un incentivo per quei giovani o meno giovani che vogliono divertirsi a vaccinarsi". Lo ha detto Matteo Ricci, presidente dell'Ali e sindaco di Pesaro, nella sua relazione all'assemblea della lega delle autonomie locali. Ricci ha ricordato anche il lavoro in prima linea dei sindaci nei mesi dell'emergenza Covid: "Abbiamo sofferto molto meno di protagonismo rispetto ai presidenti di Regione - la stilettata ai governatori - Siamo stati molto più disciplinati, molto più al servizio dello Stato in un'emergenza come questa".