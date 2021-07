Covid, 15 ricoverati (-5) e un decesso nelle Marche

(ANSA) - ANCONA, 01 LUG - Prosegue il calo dei ricoverati per covid negli ospedali delle Marche, arrivati a 15, ‐5 su ieri.

Nell'ultima giornata c'è stato un decesso, quello di una donna di 79 anni di Filottrano, che fa salire il totale a 3.037.

Diminuiscono i pazienti in terapia intensiva (3, ‐1), quelli in semi intensiva (3, ‐3) e quelli in reparti non intensivi (9, ‐1). Secondo i dati del Servizio Sanità della Regione Marche nelle ultime 24 ore ci sono stati anche due dimessi. Restano covid free i pronto soccorso degli ospedali marchigiani, mentre sono 56 gli ospiti di strutture territoriali. I positivi alla data di oggi sono 1.283, di cui 1.268.in isolamento domiciliare.

Le persone in quarantena per contatti con contagiati sono 1.353 (di cui 268 con sintomi, 24 operatori sanitari). I dimessi/guariti dall'inizio della pandemia salgono a 99.367.

