A 4 anni si perde e finisce in stazione, ritrovato da Polfer

(ANSA) - SAN BENEDETTO DEL TRONTO, 01 LUG - Un bambino di soli 4 anni, che girovagava da solo all'interno della stazione ferroviaria di San Benedetto del Tronto, è stato notato dagli agenti della Polizia Ferroviaria, nel corso dei consueti servizi di vigilanza. Dopo averlo avvicinato e accompagnato in ufficio per tranquillizzarlo, hanno appreso che si era allontanato dai genitori: sono state allertate le forze di polizia territoriali, ma anche i bancarellari presenti per il mercato cittadino press la stazione. E' proprio grazie a loro che il papà si è presentato presso gli Uffici del Posto Polfer di San Benedetto del Tronto dove ha potuto riabbracciare il figlioletto. (ANSA).