Estate: soccorsi escursionisti a Portonovo e Grotta Azzurra

(ANSA) - ANCONA, 30 GIU - Giornata di interventi di soccorso a escursionisti in difficoltà da parte dei vigili del fuoco di Ancona. Il primo intervento intorno alle 10 a Portonovo per una ragazza che si era arrampicata sulla parete rocciosa nei pressi dello Scoglio della Vela e che non riusciva più a scendere. Sul posto la squadra vigili del fuoco della sezione Navale e una squadra dalla sede Centrale di Ancona hanno soccorso la ragazza, e una seconda persona che era salita per aiutarla, accompagnandole nella discesa, utilizzando tecniche Saf (Speleo-Alpino-Fluviale). Nessuno dei due ha riportato traumi.

Sul posto anche la Protezione Civile del presidio di Portonovo.

Intorno alle 13 è toccato invece ai sommozzatori dei vigili del fuoco che hanno soccorso un uomo che si era infortunato sugli scogli della Grotta Azzurra. E' stato raggiunto via mare e trasportato a bordo del gommone dei vigili del fuoco fino alla banchina1 del porto di Ancona, dove ad attenderlo c'era l'ambulanza per condurlo al pronto soccorso.