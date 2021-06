Covid: Teatro Jesi, cala giro affari 2020 ma "conti a posto"

(ANSA) - JESI, 30 GIU - Il 2020 della Fondazione Pergolesi Spontini, "un anno senza precedenti, tra pandemia e chiusure", ed in cui il Covid-19 ha generato "forti ripercussioni economiche e sociali, di cui alcune difficilmente stimabili". Lo fa sapere l'ente culturale con sede al Teatro Pergolesi di Jesi (Ancona), illustrando il bilancio consuntivo ed il bilancio sociale approvati dall'assemblea dei soci. Quasi dimezzato il giro d'affari, di 1.850.000 euro nel 2020 contro 3.400.000 euro del 2019, ma la gestione improntata alla "massima cautela e ponderatezza, ha comportato un avanzo di 4.519,75 euro destinato ad incremento del patrimonio della Fondazione".

"Nonostante le straordinarie difficoltà, il bilancio di esercizio si è chiuso in equilibrio", ha commentato il presidente Massimo Bacci, sindaco di Jesi, sottolineando "la capacità di resilienza" dell'ente.

A causa della pandemia, sono stati cancellati 81 eventi di vario genere. In calo tutti i parametri: lo scorso anno sono stati 285 i lavoratori impiegati a vario titolo, 59 gli eventi proposti contro i 173 dell'anno precedente, 13.847 gli spettatori (nel 2019 furono 46.917), 3.600 gli studenti coinvolti in progetti educativi e sociali (in precedenza 10mila), le giornate lavorative erogate sono state 5.400 contro i precedenti 12.465. Eppure, spiega la Fondazione, "anche in questo anno difficile e crudele, non abbiamo perso passione, creatività e determinazione. Il Teatro Pergolesi è la nostra casa e abbiamo continuato a prendercene cura affinché tutti possano tornare a viverlo. L'augurio per il futuro è uno solo: ripartire!". (ANSA).