Covid: riapre Multiplex Giometti alla Baraccola di Ancona

(ANSA) - ANCONA, 30 GIU - Riapre questa sera, 30 giugno, il cinema Multiplex di Ancona-Baraccola, ex Uci Cinema, e tornato nelle mani della famiglia Giometti. L'annuncio oggi in un incontro stampa nella struttura alla presenza deli titolari, dell'assessore regionale alla Cultura Giorgia Latini, della sindaca di Ancona Valeria Mancinelli, del presidente della Camera di Commercio delle Marche Gino Sabatini e dei rappresentanti Cna Cinema ed Audiovisivo Marche.

Per stasera quattro film a sorpresa gratis per tutti alle 21:00, da domani al 6 luglio prezzo promozionale a 5,50 euro, con prenotazione obbligatoria. "Un segnale di ritorno alla normalità che arriva dopo un anno e mezzo di chiusura forzata a causa delle pandemia di covid-19 e una scommessa della famiglia Giometti che torna ad investire nelle Marche" è stato detto. Per la ripartenza c'è anche una sala rinnovata con posti già distanziati, poltrone reclinabili e separate da un tavolino poggia oggetti illuminato e dotato di prese usb. Giometti nelle Marche gestisce 9 cinema e complessivamente 55 schermi, ma negli anni la famiglia ha aperto cinema all'avanguardia anche in Emilia Romagna e Toscana. La ripresa nel Multiplex sarà graduale con sole 5 sale nel periodo estivo, mentre è in già in programma la riapertura delle altre multisala del guppo: Pesaro, Fano, Senigallia, Jesi, Porto Sant'Elpidio, Matelica e Tolentino.

