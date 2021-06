Covid: Marche, -5 ricoverati in 24h (20),-2 in Semintensiva (6)

(ANSA) - ANCONA, 30 GIU - Scende ancora il numero di ricoverati per Covid-19 nelle Marche (20; -5) e si registra un'altra giornata senza decessi con il totale di vittime che resta 3.036. Lo comunica il Servizio Sanità della Regione.

Invariata la situazione nelle Terapie intensive (4) mentre risultano in calo i pazienti in Semintensiva (6; -2) e nei reparti non intensivi (10; -3). Nell'ultima giornata una persona dimessa dall'ospedale. I positivi in isolamento domiciliare scendono a 1.267 (-51) e le quarantene per contatto con positivi a 1.385 (-41). Stabili anche i dati degli ospiti in strutture territoriali (43) e dei pronto soccorso ancora Covid-free. Il totale dei positivi (ricoverati più isolati) è in calo a 1.287 (-56) mentre i guariti/dimessi raggiungono quota 99.317 (+71).

