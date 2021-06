Covid, 15 casi nelle Marche in 24 ore

Sono 15 i positivi al covid rilevati nell'ultima giornata nelle Marche tra le1,227 nuove diagnosi, rapporto positivi/testati 1,2%: sette nella provincia di Ascoli Piceno, 2 nella provincia di Macerata, 2 nella provincia di Ancona, 2 nella provincia di Pesaro Urbino, 2 nella provincia di Fermo nessun caso di fuori regione. Secondo il Servizio Sanità della Regione Marche, "nelle ultime 24 ore sono stati testati 2.485 tamponi: 1.227 nel percorso nuove diagnosi (di cui 345 screening con percorso Antigenico) e 1.258 nel percorso guariti (un rapporto positivi testati del 1,2%)".

I 15 nuovi casi comprendono soggetti sintomatici (3), contatti in setting domestico (4), contatti stretti di casi positivi (6), contatti in setting lavorativo (1), contatti con provenienza extra-regione (1). Nessun caso è in fase di approfondimento epidemiologico.

Nel percorso Screening su 345 test antigenici effettuati, sono 3 i positivi da sottoporre al tampone molecolare, rapporto positivi/testati 1%. (ANSA).