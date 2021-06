Vaccini: Marche, 'mancano all'appello 400mila vaccinabili'

(ANSA) - ANCONA, 29 GIU - "Tra 20 giorni nelle Marche si esaurirà il target di persone che si sono prenotate" per vaccini anti-Covid ma "mancano ancora all'appello circa 400mila persone" vaccinabili (circa 1,35 mln il totale dei vaccinabili nelle Marche). Lo riferisce l'assessore regionale alla Sanità Filippo Saltamartini rispondendo ai giornalisti a margine del Consiglio regionale. "Alcune - spiega - hanno detto 'facciamo il vaccino a settembre' ma noi dobbiamo immunizzare la maggior parte delle persone ora perché se arriviamo a settembre, in autunno c'è la possibilità che aumentino i ricoveri. C'è un po' di preoccupazione".

"Come si esce da questa situazione? - risponde ancora l'assessore - Cercando di spiegare a tutti che la vaccinazione è importante anche per la variante Delta...". Quanto alla fascia d'età con più 'defezioni' nelle prenotazioni, l'assessore parla più ampiamente di quella "tra i 12 e i 60 anni". Per gli over 60, osserva, "abbiamo raggiunto l'86-87% ma anche lì dobbiamo cercare con le Usca (unità speciali per la continuità assistenziale; ndr) quelli che non si sono vaccinati, bussando porta a porta. La Regione intende "andare a cercare le persone che non si sono vaccinate" anche se sono comunque libere nella scelta. Quanto ai giovani, si valuta la presenza di "camper davanti a discoteche e luoghi di afflusso per incentivare la vaccinazione". "La fine di Covid passa attraverso i vaccini - ribadisce Saltamartini - non ci sono strade o scorciatoie capaci di abbreviare questo percorso". (ANSA).